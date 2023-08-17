Отказ Пашиняна от использования дороги Агдам-Ханкенди свидетельствует о намерении обострить ситуацию.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

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