https://news.day.az/politics/1590314.html МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 августа обсуждений в Совете Безопасности ООН и заявлений, озвученных государствами-членами, во время выступления на заседании правительства, еще раз говорит о том, что Армения не желает смириться с очередной неудачей, с которой она столкнулась в СБ ООН.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства Армении.
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