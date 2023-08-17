МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 августа обсуждений в Совете Безопасности ООН и заявлений, озвученных государствами-членами, во время выступления на заседании правительства, еще раз говорит о том, что Армения не желает смириться с очередной неудачей, с которой она столкнулась в СБ ООН.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства Армении.

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