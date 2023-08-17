Автор: Байрам Эльшадов

Заседание Совбеза ООН разбило надежды армян и теперь вся страна горюет. Постепенно начинает приходить понимание того, что обман и манипуляции армянских пропагандистов не нашли отклика в сердцах мировых политиков.

И вот появились первые комментарии местных экспертов, которые выступают с весьма пессимистичными оценками прошедшего заседания. Армянские специалисты достили консенсуса о том, что Еревану не удалось добиться ключевых задач и мировое сообщество твердо стоит на стороне международного права.

Один из специалистов заострил внимание на двух интересных аспектах - на использовании единственно допустимого топонима Ханкенди со стороны представительства Бразилии, а также на том, что за несколько дней до заседания глава внешнеполитического ведомства Армении провел телефонную беседу со своим бразильским коллегой.

Армянского специалиста разочаровало то, что латиноамериканский дипломат настоял на необходимости использования дороги Агдам-Ханкенди.

В заключении эксперт резюмировал, отметив, что в такой ситуации принятие каких-либо серьезных документов не является возможным.

Отсутствие каких-либо результатов также стало основной темой у админов армянских Телеграм-каналов, которые верили в то, что будет принят какой-то документ, осуждающий Азербайджан за "агрессию", "попытку геноцида", "блокаду" и все прочие преступления, которые не были совершены. А когда заседание Совбеза ООН подошло к концу без принятия итогового документа, армян накрыло горе. Потому что пришло осознание того, что мировое сообщество готово лишь делать вид, но не быть дураками.

"Собственно, практического смысла во всем этом ни на грош. Уже второй раз Совбез ООН, обратившись к армяно-азербайджанской проблематике, завершает свои дискуссии вообще без итогового документа", - пишут в армянских каналах. Получается, что мировое сообщество показало Армении, что попытки вести за нос планету обернутся крахом.

Лучше всего реакция мирового сообщества была описана в другом Телеграм-канале: "Можно обвинять весь мир в подлости и предательстве, а лучше посмотреть в лицо реалиям и увидеть истинного врага". Тяжело не согласится с этой мыслью, так как Армения сама виновата в том кризисе, в котором оказалась, слушая сказки купленных и симпатизирующих пропагандистов.

К слову о пропагандистах. Даже армянин Багдасаров пришел к грустному для него выводу о том, что Армении никто не поможет и руководству страны необходимо понять, что ее интересы не защитит ни одно иностранное государство.