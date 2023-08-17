Шахин Мустафаев выразил соболезнования послу России в Азербайджане

17 августа заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев посетил посольство России и от имени правительства Азербайджана написал сердечные слова в книге соболезнований в связи с гибелью людей в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию распостранило посольство России в Азербайджане.

Мустафаев также выразил соболезнования послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 14 августа в 21:50 по местному времени в столице Республики Дагестан Российской Федерации - городе Махачкала произошел взрыв на автозаправочной станции. В результате инцидента погибли 30 человек, более 100 получили различные повреждения. Среди пострадавших есть дети.