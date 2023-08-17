Араик собрался бежать?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Состоявшееся вчера заседание Совбеза ООН разбило все надежды мирового армянства, которое надеялось, что пришедший с постановочными фотографиями детей Арарат Мирзоян сумеет надавить на жалость и добиться хоть какого-то результата в отношении Азербайджана. Но, Мирзоян остался у разбитого корыта, после того, как Яшар Алиев четко ответил на лживые аргументы и обвинения главы армянского МИД-а, а затем, в заключение, показал фотографии пирующих армян, снятые ими самими в ЗВО РМК. Так миф о "гуманитарном кризисе" был разбит и разорван в клочья.

Конечно же, после армяне начали настоящую истерику, но больше всех дрожал главарь сепаратистов Араик Арутюнян, который понял, что дело не в шоколаде и, по-видимому, собрался уходить в "отставку", ибо вариантов никаких Баку не оставил.

Преступник Араик понимает, что вставать на колени Азербайджан за свою собственную же территорию не собирается, а гордо отвечает на любые обвинения. Следовательно, рано или поздно интеграция армянского меньшинства в Карабахе в азербайджанское общество становится неизбежным. Но поставить свою подпись под сию договоренность у Арутюняна кишка тонка - он боится отвечать перед реваншистами и теми, кто съест его заживо.

Собственно поэтому, крыса теперь готовит почву для своего резкого ухода с тонущего корабля - слинять заранее, чтобы ответственность осталась другим.

Как пишут армянские СМИ, кандидат для этого уже есть - после ухода Арутюняна т.н. "власть" останется в руках дашнака Давида Ишханяна.

Впрочем, такие слухи о побеге Араика среди армян гуляют постоянно, а если точнее, еще с прошлого года. Каждый раз, когда Азербайджан одерживает дипломатическую победу на мировых площадках, сепаратистам ничего не остается кроме как грызть друг друга.

Как бы там ни было, зона временной ответственности РМК скоро станет зоной постоянной ответственности Баку. Армянство не сможет помешать нашей стране.