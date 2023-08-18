У армянской лжи ноги коротки

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как армяне в ЗВО РМК совершенно не страдают от голода, напротив, наблюдаются пиршества, а в Ханкенди нет никакого "гуманитарного кризиса".

Остатки сепаратистского режима продолжают свою лживую и провокационную деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Некоторое время назад сепаратисты, опубликовавшие клеветнические новости об Азербайджане, в частности, о двух несовершеннолетних детях, погибших якобы из-за отсутствия экстренной медицинской помощи, продолжают распространять такого же рода ложные новости. Таким образом, бандиты, не нашедшие себе оправдания, попытались обвинить Азербайджан и "в неспособности беременной женщины в Аскеране родить ребенка".

Упоминается, что ребенок в ее утробе умер из-за того, что беременная не могла нормально питаться. По другому утверждению, скорая помощь для доставки беременной в родильный дом не нашлась. Сопоставив оба безосновательных утверждения, можно сделать вывод, что целью армян является издевательство над мировым сообществом и воспрепятствование мирному и интеграционному процессу путем проведения подобных провокаций в регионе.

Прежде всего, давайте проанализируем ситуацию в Карабахе, чтобы показать, что первое утверждение является фейком. Следует отметить, что за последнюю неделю в ресторанах и кафе Ханкенди были организованы десятки торжеств и вечеринок.

Если бы в Ханкенди был голод, об этих свадебных церемониях, торжествах и вечеринках не рассказывали бы в социальных сетях.

Теперь давайте перейдем к анализу второго утверждения; сепаратистский режим и поддерживающий его Ереван отмечают, что якобы не нашлось машины скорой помощи, чтобы доставить беременную женщину в больницу. Чтобы опровергнуть сие утверждение, давайте посмотрим, как группа армян едет в туристическом автобусе под звуки азербайджанской музыки.

Если действительно в Карабахе действительно не хватает топлива и автомобилей, то почему люди так много их тратят? Интересно, как они не смогли найти машину, чтобы отвезти беременную женщину в роддом, когда на дороге Ханкенди-Лачин постоянно проезжают автомобили?

Еще одно ложное заявление исходило от так называемого министерства обороны Армении. Министерство сначала поделилось ложной новостью на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) и отметило, что якобы военнослужащий азербайджанской армии обстрелял служебную машину действующей в Армении миссии Евросоюза. Вскоре сама организация признала, что новость была ложной.

Все приведенные факты лишний раз подтверждают, что у Еревана вместе с сепаратистской группировкой нет иной цели, кроме как донести до мировой общественности ложные новости и посеять хаос в регионе. Армения должна прекратить подобные действия. Все знают, что армянство только занимается антиазербайджанской пропагандой. Армяне постоянно ездят, пьюте и раздуваете брюхо на азербайджанской земле в Карабахе и понятия не имеют, что такое настоящий голод. Многие лишь растолстели, посещая рестораны. У армянской лжи ноги коротки.