https://news.day.az/politics/1590378.html Баку опроверг фейк минобороны Армении
Баку опроверг фейк минобороны Армении
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Араздейен полностью ложная.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.
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