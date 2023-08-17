Баку опроверг фейк минобороны Армении

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Араздейен полностью ложная.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.