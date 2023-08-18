Подразделения ПВО показали уровень своей подготовки

Согласно плану подготовки на 2023 год, утверждённому министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) были выполнены боевые стрельбы, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Успешно выполнены задачи по обнаружению и практическому уничтожению маловысотных, низкоскоростных и малогабаритных воздушных целей из модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125 2ТМ.

Основной целью проведения стрельб является совершенствование практических навыков личного состава, а также навыков управления зенитно-ракетными комплексами и дальнейшее повышение боеспособности.