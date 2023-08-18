Ночные забавы Давида Бабаяна: рухнувший мир иллюзий сепаратиста

Автор: Акпер Гасанов

Я все никак не мог понять, кого же мне так отчаянно напоминает один из главных глашатаев глупости в труппе карабахских сепаратистов, этот бородатый пустозвон Давид Бабаян? Кстати, я имел сомнительное удовольствие наблюдать его вживую. Дело было в 2006 году, когда я посетил Цахкадзор, где проводился семинар одного из западных фондов. Читатели Day.Az со стажем, наверняка, помнят серию моих репортажей о реалиях армянской жизни того времени.

Так вот участниками того же семинара были многие известные армянские политики, включая действующего президента РА Ваагна Хачатряна. Он тогда считался оппозиционером и соратником первого президента РА Левона Тер-Петросяна. Замечу, что мне он запомнился не как политик, а как неплохой пианист. Причем, знающий и азербайджанские композиции. Но вернемся к нашим баранам. То есть, к Давиду Бабаяну.

Он был на том семинаре, но запомнился только тем, что его постоянно затыкали армянские же политики. Происходило это всякий раз, когда Бабаян пытался озвучить очередную нелепицу вроде того, что оккупированный Нагорный Карабах является локомотивом мировой экономики. Давид возмущался, замолкал на время, но потом снова нес ахинею и снова слышал в свой адрес что-то гневное, на непонятном мне армянском языке.

Прошло немало лет и Бабаян по-прежнему несет чушь. Просто его никто из армянских политиков не затыкает. Но тем выпуклее выглядит та чушь, которую он несет, как хрустальную вазу. Вот и сейчас он произнес то, что не может не вызывать смеха. Итак, Давид решил оценить масштабы фиаско армянской дипломатии на созванном РА заседании Совбеза ООН. В отличие от премьер-министра РА Никола Пашиняна, он не стал заявлять о каких-то никому не видимых плюсах этого заседания для РА.

Но он все же умудрился выглядеть смешнее и нелепее Пашиняна, что уже само по себе если не подвиг, то итог многолетнего труда. Итак, карабахский сепаратист, "должность" которого называется "советник" Араика Арутюняна, решил дать советы странам-членам Совбеза ООН. По хорошему, он сейчас должен быть занят иным. Вон, армянские СМИ пишут, что Араик снова собрался уходить в отставку. Кому теперь и что будет советовать Давид? Разве что самому себе. Но как быть с жалованием - тоже самому себе он платить будет? В общем, реальные проблемы нарисовались перед Бабаяном.

Но он держится. И даже возмущается. Мол, "Совбез ООН должен принять четкую резолюцию, поскольку простые заявления ничего не изменят". Кому Совбез должен? Лично Давиду Бабаяну или всей хунте, что захватила власть в Карабахском экономическом районе Азербайджана? Какие именно страны-члены Совбеза должны? Все или только некоторые? Давид таинственно умолчал об этом.

Зато он сказал то, о чем лучше было бы молчать, дабы дурь Бабаяна не столь отчетливо видна была.

"В противном случае это будет настоящая победа Азербайджана!", - завопил он. То есть, сам факт того, что на этом заседании Совбеза ООН, вопреки планам Армении и ее покровителей, не было принято никакой резолюции, не убеждает Бабаяна в том, что победа Азербайджана уже имеет место.

Уже смешно? Но дальше было еще смешнее. Бабаян заявил, что должна быть проведена работа, чтобы был конкретный результат. Так кто до сих пор мешал ее провести? Тужились всем мировым армянством, но в итоге лишь испортили людям обоняние. Но Бабаян утверждает, что это еще не все и новые потуги мирового армянства не за горами.

Явно подражая Араику Арутюняну, когда тот демонстрировал шоу под названием "сидячая забастовка", Давид тоже грозит "прибегнуть к резким шагам". К каким именно? "Или мы должны остаться и бороться, или плюнуть на все и уйти", - изрек Бабаян. На мой взгляд, предлог "или" тут явно лишний. Как минимум, для самого Давида Бабаяна и всей хунты во главе с Араиком Арутюняном.

Но Бабаян не признает этого. Ему проще жить в мире иллюзий, скрывая свой позор. И этим он очень похож на одного из героев художественного фильма "Ночные забавы", некоего Силина, который отказывался верить в очевидный факт измены жены, даже после того, как его начальник был обнаружен у него дома, а его, начальника носки, были найдены в комнате супруги.

И даже после того, как сама жена Силина открыто заявила ему, что всем своим "карьерным успехом" он обязан связи жены с его начальником, Силин изображал непонимание реальности. В итоге, его самого, классического рогоносца, начальник заставил встать на колени. Такой вот был фильм с блестящими Гафтом, Евстигнеевым, Алферовой и Филозовым в главной роли. И вот именно его, героя Филозова, то есть Силина, мне так напоминает Давид Бабаян.