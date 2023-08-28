Сепаратисты оставляют армян без интернета?

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская сторона придумала новый нарратив после катастрофического провала в Совбезе ООН. Сказку предложили армянские политтехнологи внутренней публике, чтобы отвлечь внимание от дипломатических провалов в Нью-Йорке.

После того, как армянская пропаганда дважды прокололась со своими доводами о "религиозной войне" между Азербайджаном и Арменией, а потом и с "блокадным" аргументом, выбор армянской пропаганды пал на нарушение интернет-связи из-за Азербайджана.

Как пытаются заверить армяне, проблемы с интернетом возникли из-за того, что Азербайджан "перерубил" кабели. Естественно, что никакие кабели никто не резал, а армяне сами перекрыли доступ к Сети, чтобы предотвратить свободную передачу информации, а во всем обвинить, как всегда, Азербайджан. Далеко не секрет, что после заседания Совбеза сепаратисты решили таким образом остановить появление фото- и видео разоблачений в социальных сетях со свадеб, вечеринок и прочих дружеских посиделок.

К примеру, одна из местных блогерш по имени Сьюзн, которая занимается организацией всякого рода фуршетов, внезапно сделала приватным свой профиль в Instagram, чтобы азербайджанцы не могли делать скриншоты ханкединских пиршеств. Другие, начали отмечать свадьбы, дни рождения и другие торжества менее пышно. То есть, всем была дана команда маскироваться, а то никак не получается представить небылицу под названием "голод" былью.

Последние 8 месяцев сепаратисты в Карабахе то и дело пытались заставить весь мир поверить в то, что в зоне временной ответственности РМК есть сказочный "гуманитарный кризис" и "голод". Сколько сил и ресурсов потратила армянство на то, чтобы раскрутить эту лживую пропаганду, однако, давить на жалость никак не удается по сей день. Азербайджан не раз представлял мировому сообществу факты о том, что армянское меньшинство в Карабахском экономическом районе не подвергается никакому "геноциду" и "этническим чисткам", как это любят преподносить пропагаторы, а во-вторых, самое главное, армяне сами разоблачали свою же ложь - по сегодняшний день соцсети пестрят публикациями, где наглядно показывается, что никакого "голода" нет и в помине.

Живущие в Ханкенди армяне то и дело ежедневно публикуют фотографии и видео, на которых видна их беззаботная жизнь - это походы в местные клубы, поедание свежих суши из свежей рыбы, запивание коктейлей. Не обходится и без торжеств и свадеб.

Каждый раз, когда сепаратисты пытались показать всему миру, что они умирают с голоду, местное население само же разбивало в дребезги эти сказки. Впрочем, стоит лишь посмотреть на морды Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и Гургена Нерсисяна, которые за 8 месяцев не похудели ни на килограмм. Наоборот, их морды стали шире. Собственно поэтому и появилась идея отключить интернет в целом и обвинить в этом Азербайджан. В любом случае, не вызывает сомнения то, что армяне продолжат жаловаться во все инстанции и доказывать то, что им снова приходится "страдать". Но удалить из Сети всё невозможно. Интернет помнит всё.