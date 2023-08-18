ВС Армении стреляют по позициям азербайджанской армии

18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, в направлении населенного пункта Истису, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

Кроме того, 18 августа с 11:55 до 12:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислоцироваться с целью укрепления своих позиций напротив позиций азербайджанской армии в направлении Ходжавендского и Физулинского районов.

"В целях предотвращения незаконной передислокации нашими подразделениями были приняты необходимые меры", - говорится в сообщении.