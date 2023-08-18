https://news.day.az/politics/1590568.html Пресечена попытка сепаратистов передислоцироваться в направлении Ходжавенда и Физули
Пресечена попытка сепаратистов передислоцироваться в направлении Ходжавенда и Физули
Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, совершить передислокацию в направлении Ходжавенда и Физули, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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