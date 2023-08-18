Пресечена попытка сепаратистов передислоцироваться в направлении Ходжавенда и Физули

Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, совершить передислокацию в направлении Ходжавенда и Физули, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.