Армяне используют машины скорой помощи для незаконных военных перевозок

Утром 18 августа наблюдалось усиление незаконными армянскими вооруженными формированиями и остатками вооруженных сил Армении в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана в Карабахском экономическом районе, боевых позиций по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Дюканлар-Хялфяли, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На кадрах, полученных средствами технического наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой медицинской помощи, внутри которой находились оружие, боеприпасы, а также пехотные и противотанковые мины.

Отметим, что армяне ранее уже использовали машины скорой медицинской помощи в военных целях с установкой средств быстрого реагирования, которые представляют серьезную угрозу безопасности полетов гражданских самолетов, следующих через азербайджанское воздушное пространство.