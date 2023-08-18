Жалкий вид Затулина на российском телевидении

На передаче "60 минут", транслируемой на телеканале "Россия 24", произошел казус с проармянским пропагандистом Константином Затулиным.

Ранее, Затулин кинул слово в адрес российских политологов, дающих в своих комментариях трезвую оценку ситуации в вопросе азербайджано-армянского урегулирования.

"У нас выросло определенное количество, в том числе в политикуме, средствах массовой информации, в сетях - турецких лоббистов, которые просто поют осанну всему, что делает Турция. Вы послушайте на центральных каналах, что рассказывает, например, Игорь Коротченко или Сергей Марков, или Максим Шевченко? Это вот такие люди, которые зациклены на отношениях с Азербайджаном, с Турцией", - говорил проармянский пропагандист в одном из своих интервью.

И вот так случилось, что Затулин, Коротченко и Марков оказались на одной программе. Как только Коротченко начал свою речь, Затулин, мягко говоря, потерялся. Засунув руки в брюки и озираясь по сторонам, он так и думал, когда же закончится передача и убежать оттуда. Но Коротченко продолжал свою речь. Опустив глаза, Затулин в страхе ждал, будет ли ответ со стороны Коротченко на его вброс. Жалкий вид Затулина говорит сам за себя.

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