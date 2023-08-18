Часть останков из массовых захоронений азербайджанцев удалось идентифицировать

В результате исследований останков, найденных в массовых захоронениях, частично установлена их принадлежность.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на брифинге руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

Он сказал, что уже выяснена судьба 15 пропавших без вести лиц.

"По сравнению с 4 000 пропавшими без вести эта цифра невелика, но это только начало. Процесс продолжается. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица", - сказал Ахундов.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.