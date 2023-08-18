Установлены личности 15 человек, останки которых найдены в массовых захоронениях

В Азербайджане установлены личности 15 человек, останки которых были найдены в массовых захоронениях.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на брифинге, посвященном лицам, пропавшим без вести, руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

Представляем список имен:

Ибрагимов Валиаддин Сехлеб оглу

Абдуллаев Нурали Гаджибаба оглу

Гурбанов Нофель Нариман оглу

Рустамов Араз Багир оглу

Аббасов Магеррам Аббас оглу

Нифталиев Адиль Камал оглу

Гараев Гафар Ганбар оглу

Гусейнов Али Гейдар оглу

Гусейнов Гюльверди Агагусейн оглу

Микаилов Баба Балакиши оглу

Исаева Сенем Гасан гызы

Азизов Юсиф Исмаил оглу

Мусаев Мехман Камал оглу

Аллахвердиев Шамсаддин Аваз оглу

Мамедов Асад Мамед оглу

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.