https://news.day.az/politics/1590644.html Посол США в Армении отмечает приверженность Вашингтона поискам мира на Южном Кавказе
Как передает пресс-служба посольства США, дипломат отправилась в Вайоцдзорскую область для встречи с местными чиновниками и наблюдения за ситуацией с безопасностью на границе.
Посол США в Армении отмечает приверженность Вашингтона поискам мира на Южном Кавказе
Соединенные Штаты привержены установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила посол США в Армении Кристина Квин после своего визита на границу Азербайджана и Армении.
Как передает пресс-служба посольства США, дипломат отправилась в Вайоцдзорскую область для встречи с местными чиновниками и наблюдения за ситуацией с безопасностью на границе.
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