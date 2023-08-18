Двойные стандарты международных организаций: откуда равнодушие к армянской блокаде Нахчывана?

Автор: Эльвин Сахаватоглы

В то время, когда Азербайджан принял историческое решение о реинтеграции карабахских армян, большинство международных организаций стали проявлять предвзятую позицию.

В отчетах, подготовленных на основе лживых фактов, представленных армянской стороной, отмечалось, что Азербайджан якобы держит карабахских армян в "блокаде". Официальный Баку неоднократно заявлял, что проживающие в регионе армяне не находятся в блокаде, для них созданы возможности пользоваться дорогой Агдам-Ханкенди. Но, несмотря на это, сепаратисты изо дня в день продолжают расширять свою "блокадную" пропаганду при поддержке Армении.

В связи с этим возникает вопрос: если армяне Карабаха находятся в блокаде, то в каком положении в эти годы жил народ Нахчывана?

Этот момент был особо подчеркнут в обращении неправительственных организаций, действующих в Нахчыванской Автономной Республике, к международному сообществу.

Сообщается, что Нахчыванская Автономная Республика уже более30 лет живет в условиях блокады.

"Население Нахчывана почти 15 лет из-за блокады было без газа, даже не было электроэнергии. Линии электропередач, проложенные с основной части Азербайджана, были перерезаны Арменией. Связь между Нахчываном и Баку осуществлялась по железной дороге, которая была прервана в 1992 году после того, как был обстрелян последний поезд из Мегри. Международное сообщество не предприняло никаких шагов для решения проблем мирных жителей Нахчывана и устранения блокады и не оказало никакого давления на Армению в этом вопросе. Почему наш правый голос не был услышан за эти годы?", - говорится в обращении.

Известно, что в прошедший период продовольствие и другие необходимые товары Нахчывану поставлялись через территорию соседних государств. Потому что в результате оккупационной политики Армении не было прямого въезда в автономную республику.

Заявление НПО коснулось этого вопроса и обратилось к Международному комитету Красного Креста (МККК).

"...Как может быть так, что правительство Азербайджана создает возможности связи для проживающих в Карабахе армян через Лачынскую дорогу, а также предлагает дорогу Агдам-Ханкенди, но Армения не позволяет жителям Нахчывана пройти в другую часть Азербайджана, даже по гуманитарным соображениям. Мы требуем, чтобы мировое сообщество заставило Армению реализовать проект Зангезурского коридора! Мы часто наблюдаем, что Международный Комитет Красного Креста осуществляет перевозки через Лачинскую дорогу на гуманитарной основе. Мы также призываем Международный Комитет Красного Креста обеспечить связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой", - говорится в обращении.

Во многих случаях Международный комитет Красного Креста демонстрирует, что находится под влиянием армянского лобби. По этой причине маловероятно, что будут предприняты какие-либо шаги в направлении транспортировки гуманитарной помощи в Нахчыван. Конечно, МККК и другие международные организации, проявляющие двойные стандарты в процессах между Азербайджаном и Арменией, не могут серьезно повлиять на свой имидж в глазах общественности страны. Общество видит, что многие международные организации отказались от своей миссии и стали защитниками Армении. Поэтому азербайджанское общество не верит в справедливость других институтов, особенно МККК, и поддерживает все решения, принимаемые официальным Баку в отношении Карабаха.