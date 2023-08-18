Лавров встретился с послами прикаспийских стран

18 августа 2023 года в связи с Международным днём​​Каспийского моря министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы, послом Ирана Каземом Джалали, послом Казахстана Дауреном Абаевым и послом Туркменистана Батыром Ниязлыевым.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Москве, на встрече министр Сергей Лавров дал обширную информацию о текущих вопросах вокруг Каспийского моря, коснулся проблемы обмеления Каспия и напомнил, что указанная проблема была поднята Президентом Ильхамом Алиевым в ходе его выступления на VI Саммите глав государств прикаспийских стран, состоявшимся в Ашхабаде 29 июня 2022 года.

Также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе, обсуждены дальнейшие шаги по наращиванию взаимодействия прикаспийских государств, включая подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел.