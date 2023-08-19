Бравирование идиотизмом: шокирующие "перлы" армянской пропаганды

Автор: Акпер Гасанов

Эта новость является прекрасной иллюстрацией того зашкаливающего идиотизма, не найду иного слова, с которым приходится бороться Азербайджану. Армянский Телеграм-канал "Баграмян 26" опубликовал сообщение о том, что диабетик, слепая, прикованная к инвалидной коляске Вера Овсепян не хочет покидать Карабахский экономический район Азербайджана, чтобы пройти гемодиализ в Армении.

Уже зашкаливающий маразм. Но дальше было еще больше. "Это яркий пример принудительной депортации со стороны Азербайджана. "Из-за тотальной осады "арцаха" люди, получающие гемодиализ, умрут, когда закончатся медикаменты", - пишет данный, близкий к властям РА, Телеграм-канал. И этот текст обязательно нужно сохранить, чтобы потом демонстрировать на всех возможных площадках, включая ООН.

Потому, что он станет таким же ярким нашим контраргументом, как продемонстрированные представителем Азербайджана в ООН Яшаром Алиевым на заседании Совбеза ООН доказательства проводимых в Ханкенди пышных свадеб, дней рождения, просто застолий в тот самый период, когда армянская пропаганда пытается развесить на уши всего мира лапшу про "голод в Ханкенди".

В этой связи замечу, что аккурат к заседанию Совбеза был срочно "найден труп некоего армянина без имени, но с фамилией, которого армянская сторона пыталась представить, как "погибшего от голода в блокадном Карабахе". При этом, естественно, никаких реальных доказательств того, что это был в реальности недавно скончавшийся армянин, представлено не было.

Не было вообще ничего. В том числе и доказательств того, что это не был тот, кто страдал хроническими, застарелыми заболеваниями, что доказывало неуместность попыток выдать его за "жертву блокады". Да и вообще сложилась анормальная ситуация, при которой азербайджанские врачи лишены доступа к тем, кто объявлен больным в азербайджанском Ханкенди. Но анормальность - естественное состояние тех, кто разгоняет информационную чушь про Азербайджан.

Вот и сейчас мы видим яркое доказательство этого. Вот кто виноват, что некая Вера Овсепян является слепой? Явно не Азербайджан. Не наша страна виновата и в том, что она является прикованным к постели диабетиком. Наконец, не Азербайджан виноват в том, что она не хочет покидать Карабахский экономический район Азербайджана, чтобы пройти гемодиализ в Армении. Азербайджан предоставляет такую возможность, но дальше уже выбор самого человека.

Соответственно, все заявления про "принудительную депортацию" кого-то из армян Ханкенди со стороны Азербайджана - это бред сивой кобылы. Но в том-то и дело, что ничего иного, кроме большого запаса глупости и лжи, у армянской стороны нет. Вот и сейчас, после провала затеи с осуждением Азербайджана посредством принятия соответствующей резолюции в Совбезе ООН, в Армении и в рядах карабахских сепаратистов ищут случившемуся оправдания.

Дошло и вовсе до утверждений, что премьер-министр Армении Никол Пашинян специально затеял игру с выносом вопроса ситуации на Лачинской дороге, дабы благополучно потерпеть очередное фиаско и продемонстрировать всему мировому армянству бесмысленность сопротивления требованиям официального Баку. Мол, Пашинян - это "турецкий агент", каким-то чудом оказавшийся во главе РА.

Ясное дело, что такое анекдотическое утверждение выставляет в идиотском свете, прежде всего, граждан Армении, которые, получается, шагали за "турецким агентом" по городам и селам, когда он совершал "шашлычную резолюцию". Кроме того, этот "турецкий агент" был предметом гордости Армении, его сравнивали с Михаилом Саакашвили, приписывали ему несуществующие реформаторские способности.

В конце концов, именно этот "турецкий агент" устраивал пьяные танцы в Шуше и орал в центре Еревана, что "Карабах - это Армения и точка". Тем самым он спровоцировал войну, которая завершилась исторической победой Азербайджана. Но даже после этого разгрома армянской армии Пашинян и его команда остались у власти в РА. И это был выбор большинства граждан соседней страны.

Получается, что они сочли поражение в 44-дневной войне недостаточно большой общенациональной трагедией, чтобы лишать Пашиняна, этого "турецкого агента", власти. Ну и кто в этом виноват? Уж точно не Азербайджан. Но в том-то и дело, что армянская пропаганда пребывает в столь растерянном состоянии после бесконечной череды провалов, что готова нести просто чудовищную ахинею, демонстрируя свой неизлечимый идиотизм. И вот с ними нам предлагают о чем-то договариваться...