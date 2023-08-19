Альфонс не удовлетворен

Автор: Байрам Эльшадов

Депутат Европарламента Франсуа Альфонс выразил свое разочарование политикой европейского законодательного органа по отношению к горячо любимым армянам Карабаха.

В силу того, что новые аргументы после краха в Совбезе ООН Альфонс не получил, ему приходится оперировать старыми тезисами о "блокаде" и "голоде". И в качестве главного аргумента Альфонс предложил такую мысль - подписавшие Трехстороннее заявление должны выполнять взятые на себя обязательства. Конечно, сделав это, он тактично умолчал, о том, что Армения не выполнила большое количество обязательств, которые отчетливо изложены в этом договоре, включая пункт о Зангезурском коридоре.

Ужасно то, что это была самая здравая мысль, которую высказал европейский друг армян. Все остальное было стандартным, немного из мира фантастики, приправленной проецированием желаемого и ссылками на сомнительные исторические примеры.

Главный посыл Альфонса заключается в следующем - Европа должна сделать то, что хотят армяне. Вот только это вызывает два вопроса: во-первых, знает ли об этом Европа? И второй вопрос - зачем это ей?

Вот, что необходимо знать о Европарламенте. Эта структура является очень интересной и весьма нестандартной организацией. Представьте себе своеобразный микс базара и законодательного органа. Коридоры этой структуры кишат продажными политиками, которые, будем честны, избираются не в силу своей компетентности.

В ЕП можно купить и продать все. Всему есть цена. Это рай для всяких альфонсов, которые готовы предлагать свои услуги любой стороне. Главное, чтобы платили.