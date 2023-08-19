Статья агентства "France24" является отвратительной формой пропаганды, далекой от объективности и журналистской этики.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

В своей публикации он отметил, что агентство "France24" "арменизировало" фотографию, сделанную Agence France-Presse (AFP) в 2020 году, на который отражены боль и страдания азербайджанского народа. В опубликованной "France24" статье говорится, что на этой фотографии якобы запечатлены армяне.

"Это отвратительная форма пропаганды, далекая от объективности и журналистской этики", - говорится в публикации Гаджиева.