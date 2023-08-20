Гафанский аэропорт постигнет судьба Ходжалинского

Автор: Ибрагим Алиев

За последнее время Армения значительно увеличила количество совершаемых против Азербайджана провокаций на фоне мирных инициатив Баку. Помимо постоянных нарушений режима прекращения огня, мы стали свидетелями того, как Ереван намеревался открыть металлургический завод на границе, который полностью уничтожил бы экологию, загрязняя азербайджанские реки. Идею, как сообщают некоторые армянские СМИ, пока прикрыли, отмечая, что завод придется перенести из Араздейяна в Зодский район после оправданной критики со стороны Азербайджана. Теперь же, в ход пошла новая идея армянского правительства - сразу после провального для Армении заседания Совбеза ООН премьер Никол Пашинян отправился в Гафан, где заявил, что на следующей неделе здесь откроется аэропорт и начнется осуществление регулярных рейсов.

Для начала отметим, что Гафанский район занимает важное место в Зангезуре. Протянувшийся между Нахчываном и Карабахом, он расположен в местности, окруженной горными хребтами Баргушад, Зангезур и Мехри, в ущельях Гыги и Охчу. До 1920 года являлся провинцией Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В результате политических игр в 1917-1920 годах, как и другие районы Зангезура, Гафан стал административным районом Армянской ССР, а с 9 сентября 1930 года функционировал как самостоятельный район.

Открытие аэропорта в этой зоне является откровенной провокацией, потому как находится на очень близком расстоянии от границы с Азербайджаном. В международной практике аэропорты, расположенные вблизи границ государств, могут функционировать только по взаимному согласию, двусторонним и многосторонним договорам. Однако это очередной случай игнорирования Арменией международного права, ведь строительство аэропорта в нескольких десятках метров от границы другого государства, с которым Ереван не имеет мирного соглашения, это нонсенс.

Понимают ли эти элементарные вещи армянские власти? Безусловно. Поэтому аэропорт открывается именно в Гафане, чтобы была возможность постоянно выдумывать проблемы и вопить о том, как "безопасность аэропорта находится под постоянной под угрозой", ведь недалеко, по ту сторону условной границы расположены ВС Азербайджана.

Помимо того, что приземляющиеся и взлетающие самолеты с Гафанского аэропорта неизбежно будут нарушать воздушное пространство нашей страны, есть серьезные основания предполагать, что под видом "гражданского" Армения попытается использовать данный аэропорт для военных целей, как это было с Ходжалинским аэропортом. Все прекрасно помнят, как аэропорт в Ходжалы неоднократно пытались объявить международным и перезапустить несколько раз за последние десятилетия, но на практике он занимался лишь тем, что служил площадкой для посадки армянских вертолетов, перебрасывающих армянских военных и вооружения на территорию Азербайджана.

Армянская сторона с 2012 года неоднократно грозилась начать осуществлять здесь полеты. Только после окончания 44-дневной войны об этом было заявлено еще несколько раз. Однако Международная организация гражданской авиации (ICAO) полностью поддержала Азербайджан в вопросе уважения территориальной целостности и суверенитета и не позволила армянам незаконно использовать этот аэропорт для полетов. Баку тогда дал четко понять, что будет действовать решительно и радикально, если вдруг армяне, по обыкновению, решать пренебречь международным правом и пойти против ICAO, поэтому никто так и не осмелился перейти от слов к делу, ведь Армении в случае подобной наглости грозили жесткие санкции, вплоть до закрытия всех армянских аэропортов для регулярного воздушного сообщения. И что мы имеем в конечном итоге? Сегодня Ходжалинский аэропорт - это место лишь штаба российских миротворцев. Но постоянные неудачи армян совершенно не отрезвили.

Поэтому, учитывая лживую сущность армянских властей, нет никаких гарантий, что осуществляемые в Гафане рейсы будут исключительно гражданскими.

Стоит подчеркнуть, что в мире существуют приграничные и трансграничные аэропорты, но во всех случаях, это регулируется законодательством - либо общеевропейским, либо же двусторонним. Так, например аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург одновременно обслуживает три разных города: Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия). Базель является крупнейшим из трех, а также ближайшим к аэропорту, что отражено в его коде IATA. Аэропорт полностью находится во Франции, Швейцария пользуется некоторыми экстерриториальными правами благодаря специальному двустороннему договору, который делает его во многих отношениях не французским, а швейцарским аэропортом. Немецкие власти также были представлены в некоторых органах управления.

Как видим, когда независимые государства создают коммуникации на границах, они обязаны согласовывать это с соседними странами. В случае же с аэропортом Гафана, мало того, что между Азербайджаном и Арменией нет какого-либо соглашения, не заключен даже мирный договор, подписание которого затягивается исключительно по вине Еревана.

Пашинян пытается повторить успехи нашей страны по строительству международных аэропортов на освобожденных от армянской оккупации территориях, однако совсем не учел, что Азербайджан строит и вводит в эксплуатацию аэропорты в Карабахе на расстоянии от границ Армении, придерживаясь всех международных норм. К примеру, когда строился Зангиланский аэропорт, то Баку выбрал локацию на значительном удалении, учел возможную силу ветра, которая может оказать влияние на маршрут полета, и тем самым исключил риски залета самолетов на территорию Армении. Ереван же, вводя в эксплуатацию аэропорт Гафан, в очередной раз нарушает международные конвенции.

Впрочем, чтобы ни пыталось придумать армянское правительство, такие односторонние провокационные шаги Армении, как открытие Гафанского аэропорта, не останутся без ответа. Азербайджан не допустит нарушения собственного воздушного пространства. Кроме того, если выяснится, что Ереван перевозит военные грузы и посредством функционирования этого аэропорта создается угроза для нашей страны, то, конечно, эта угроза будет нейтрализована. У Азербайджана есть для этого все возможности.

Позиция Баку по приграничным рейсам вполне очевидна, а реакция будет ожидаемо жесткой. Залетать в Гафан через пространство Азербайджана мы не позволим. И это простая данность, которую Еревану пора бы осознать. Для реализации таких трансграничных проектов Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном, необходимо затем провести делимитацию и демаркацию границы, а на следующем этапе провести взаимные консультации, чтобы достичь договоренностей по трансграничным проектам. Только после всего этого можно говорить об их реализации.

А пока что бы там ни говорили и ни пытались оправдаться армянские власти, армянский аэропорт постигнет судьба Ходжалинского - он останется музейным экспонатом. Решение открыть Гафанский аэропорт является абсолютно безрассудным и преследует цель накалить обстановку в регионе.