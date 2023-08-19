Открытие аэропорта Гафан - очередной случай игнорирования Арменией международного права

Армения прибегла к новой провокации, открыв аэропорт Гафан на очень близком расстоянии от границы с Азербайджаном. В международной практике аэропорты, расположенные вблизи границ государств, могут функционировать только по взаимному согласию, двусторонним и многосторонним договорам. Однако это очередной случай игнорирования Арменией международного права.

Как сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов, Азербайджан сталкивается с новой провокацией со стороны Армении, передает Day.Az.

"За последнее время Армения совершила ряд провокаций против Азербайджана. Одна из них - открытие аэропорта в Гафане. Данный шаг ничего хорошего не предвещает. Армения планирует использовать этот аэропорт и в военных целях", - сказал он.

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