Сепаратисты попытались установить фортификации в Карабахе

19 августа около 16:00 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли под видом сельскохозяйственных работ попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате незамедлительных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти попытки были незамедлительно пресечены, говорится в сообщении.