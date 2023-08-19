https://news.day.az/politics/1590849.html Сепаратисты попытались установить фортификации в Карабахе - приняты незамедлительные меры
Сепаратисты попытались установить фортификации в Карабахе - приняты незамедлительные меры
19 августа около 16:00 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли под видом сельскохозяйственных работ попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В результате незамедлительных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти попытки были незамедлительно пресечены, говорится в сообщении.
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