Армяне в Ханкенди пытаются замять следы

Автор: Мехти Ахмедзаде

Последние 8 месяцев сепаратисты в Карабахе то и дело пытались заставить весь мир поверить в то, что в зоне временной ответственности РМК есть сказочный "гуманитарный кризис" и "голод". Сколько сил и ресурсов потратила армянство на то, чтобы раскрутить эту лживую пропаганду, однако, давить на жалость никак не удается по сей день.

Во-первых, Азербайджан не раз представлял мировому сообществу факты о том, что армянское меньшинство в Карабахском экономическом районе не подвергается никакому "геноциду" и "этническим чисткам", как это любят преподносить пропагаторы, а во-вторых, самое главное, армяне сами разоблачали свою же ложь - по сегодняшний день соцсети пестрят публикациями, где наглядно показывается, что никакого "голода" нет и в помине.

Живущие в Ханкенди армяне то и дело ежедневно публикуют фотографии и видео, на которых видна их беззаботная жизнь - это походы в местные клубы, поедание свежих суши из свежей рыбы, запивание коктейлей. Не обходится и без торжеств и свадеб.

Каждый раз, когда сепаратисты пытались показать всему миру, что они умирают с голоду, местное население само же разбивало в дребезги эти сказки. Впрочем, стоит лишь посмотреть на морды Араика Арутюняна, Рубена Варадяна и Гургена Нерсисяна, которые за 8 месяцев не похудели ни на килограмм. Наоборот, их морды стали шире.

Гвоздем в гроб этой лжи о "голодовке" стало выступление постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева на недавно состоявшемся заседании Совбеза. Напомним, что там были разбиты надежды мирового армянства, которое надеялось, что пришедший с постановочными фотографиями детей глава МИД Армении Арарат Мирзоян сумеет надавить на жалость и добиться хоть какого-то результата в отношении Азербайджана. Но, Мирзоян остался у разбитого корыта, после того, как Я.Алиев четко ответил на лживые аргументы и обвинения главы армянского МИД-а, а затем, в заключение, показал фотографии пирующих армян, снятые ими самими в ЗВО РМК. Так миф о "гуманитарном кризисе" был разбит и разорван в клочья.

С того дня прошло двое суток и, по-видимому, сепаратистская верхушка взялась терроризировать местное население и контролировать их профили в соцсетях. К примеру, одна из местных блогерш по имени Сьюзн, которая занимается организацией всякого рода фуршетов, внезапно сделала приватным свой профиль в Instagram, чтобы азербайджанцы не могли делать скриншоты ханкединских пиршеств.

Другие, начали отмечать свадьбы, дни рождения и другие торжества менее пышно. То есть, всем была дана команда маскироваться, а то никак не получается представить небылицу под названием "голод" былью.

Интересными показались, в частности, кадры этой свадьбы:

По количеству гостей можно легко сделать вывод о том, что на самом деле в Карабахе живет далеко не 120 тысяч человек. Иначе гостей было в разы больше.

Впрочем, спохватились поздно - весь Интернет уже кишит доказательствами о том, что армяне в Ханкенди пируют и живут абсолютно без каких либо "кризисов", а не умирают с голода. Не получится у вас подмести все под ковер - образующаяся при этом гора все наглядно демонстрирует.