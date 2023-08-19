Варданян метит в кресло Арутюняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера мы сообщали о том, как преступник Араик Арутюнян собирается сбросить с себя ответственность за неминуемую интеграцию армянского меньшинства в зоне временной ответственности РМК и готовится "уйти в отставку". Подобные слухи постоянно гуляют среди сепаратистов, которые порой специально делают "вбросы" с целью помешать друг другу, ведь каждый думает, что он умнее соперника, хотя на самом деле столько глупцов в одном месте мир еще не видывал.

Грызня между реваншистами за так называемую "власть" является для них приоритетом вместо благосостояния местного населения, которое за 30 лет лишь нищенствует. Разбогатела только верхушка - всякие араики, кочаряны, саргсяны. За этот кусок пирога активно, с момента своего прибытия в Карабах, пытается бороться и неудачник Рубик Варданян, которой продержался на вымышленной должности "госминистра" чуть больше месяца, а потом был послан конкурентами-соплеменниками не рыпаться и не мешать.

В общем, услышав новость о том, что Араик скоро слиняет, Рубик воодушевился и с нетерпением ждал, что вот настанет сейчас его час. Однако, оказалось, что Арутюнян соврал Варданяну это очень не понравилось.

Сыртыг Рубо буквально на следующий день бросился в просторы соцсетей, где выложил 100500-е по счету видео обращение с негодованиями, в котором обвинил Араика во лжи, мол, обещал товарищ, а не ушел - "Струсил в последний момент...".

Варданян с умным видом разглагольствовал о единстве, о том, как необходимо "сопротивляться Азербайджану и его планам по реинтеграции". В своем обращении, он подчеркивает, что Араик Арутюнян постоянно врет армянам, правда не уточнил как и не привел никаких примеров.

Очевидно, что грызня между Рубиком и Араиком переходит на личную ноту и первый камень брошен миллиардером-неудачником, который слепо надеется, что сможет получить "власть". Нам же остается только взять попкорн и смотреть, как крысы поедают друг друга на тонущем корабле. Пока в ход пошло ябедничество, но не будем удивлены, если бандюги устроят охоту друг на друга, как в фильмах про мафию, где один криминальный босс обещает вознаграждение за голову другого. Впрочем, средства у Варданяна на это есть.

Как бы там ни было, стоит напомнить всем этим бандитам, что власть в Карабахском экономическом регионе может быть лишь одна - и она бакинская. Варданян, кажется, забыл, как местные армяне прекрасно поняли, что все беды начались с его прибытием, ну а после него уже ничего не изменится. Как бы ни терлись и воевали между собой армянские мафии во временно неподконтрольном Ханкенди, всем их играм будет положен конец. Все эти бандиты, придумавшие себе всякие "титулы" в конечном итоге покинут в конечном итоге территорию Азербайджана, пытаясь спасти свою жалкую шкуру, либо они сядут в тюрьму за все совершенные преступления и незаконную деятельность. Варданян слепо верил, что может что-то решать, а по факту, все произошло так, как говорили в Баку. В принципе, он и сам это признал. Скоро начнется процесс реинтеграции армян в азербайджанское общество и вот тогда все встанет на свои места.