Бесконечный ряд армянских преступлений: не хватит и недели заседаний Совбеза ООН

Автор: Акпер Гасанов

Рассуждая чисто теоретически, Азербайджан мог бы регулярно созывать заседания Совета Безопасности ООН в связи с новыми фактами, доказывающими масштаб ужасающих преступлений, совершенных Арменией. И демонстрировались бы на этих заседаниях конкретные, неопровержимые доказательства преступлений со стороны государства, которое ныне имеет наглость требовать давление на нашу страну.

Вот и на уходящей неделе в освобожденном от оккупации городе Шуша было обнаружено очередное массовое захоронение. В результате раскопок были обнаружены черепа, принадлежащие 17 людям, из которых 11 целых и 6 в виде частей скелета. Соответствующее заявление на сей счет сделал офис омбудсмена Азербайджана. Приведенные им факты шокируют!

"Одним из страшных фактов о братской могиле, обнаруженной в канализационном колодце Шушинской тюрьмы, является обнаружение гвоздей в животе останков 6 человек, что свидетельствует о том, что эти люди подвергались таким пыткам. При этом в ходе предварительного осмотра останков было установлено, что на телах указанных лиц имелись следы от пуль, наносились различные удары тупыми предметами, применялись режущие и колющие орудия, а также что их головы были захоронены отдельно от тел", - говорится в заявлении офиса омбудсмена Азербайджана.

В нашей стране уже установлены личности 15 человек, останки которых были найдены в массовых захоронениях. То есть, собрана мощная доказательная база новых армянских преступлений, с которыми Азербайджан вполне мог бы выступить на специально созванном заседании Совбеза ООН. Тем более, что Армения до сих пор отказывается предоставить информацию о нахождении массовых захоронений 4000 азербайджанцев, которые подверглись пыткам, бесчеловечному обращению и были убиты в армянских лагерях для военнопленных во время Первой Карабахской войны.

Об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter). Что указывает на то, что у нашей страны есть еще множество реальных, обоснованных аргументов для того, чтобы требовать оказать давление на Армению.

Кто-нибудь когда-нибудь видел захоронение армян, убитых азербайджанцами на территории РА? Нет, такого не было, нет и быть не может. Потому, что войны, Первая Карабахская и 44-дневная, велись на нашей территории. Никогда они не велись на армянской земле. И это тот бесспорный факт, перед которым бессильны даже самые ангажированные армянские лоббисты.

Плюс до сих пор еще не очищены все освобожденные территории нашей страны от мин, заложенных армянскими оккупантами. На этой неделе в ходе операций по разминированию на кладбище села Горган Физулинского района на противотанковой мине ТМ-62М был обнаружен факт установки противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, а также тротила (взрывчатого вещества) между двумя минами, предназначенными для увеличения взрывной силы.

Как сообщили в Национальном агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), противотанковая мина, содержащая 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. То есть, была спасена не одна жизнь мирного азербайджанца. И это при том, что даже после окончания 44-дневной войны, армянские диверсанты продолжали закладывать мины на освобожденных территориях нашей страны.

У нас есть множество доказательств продолжающегося со стороны РА "минного террора", жертвами которого стали сотни мирных азербайджанцев. А сколько еще будет таких жертв, никому не известно. Зато известно, что покровительница Армении, больная неоколониализмом Франция до сих пор никак на все это не отреагировала. И вряд ли отреагирует. Во Франции привыкли искать соломинку в глазах Азербайджана, не видя склада бревен в армянских глазах.

То же самое могу сказать и про многие иные страны и про многих иных политиков. Молчат генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, куча американских конгрессменов и сенаторов, которые "выражают озабоченность" ситуацией в Карабахском экономическом районе нашей страны. Сидит и помалкивает на сей счет и Луис Морено Окампо, который в течение девяти лет занимал должность главного прокурора Международного уголовного суда при ООН.

Его армяне уже наняли и, естественно, он уже никогда не будет говорить правды. Он превратился в рупор армянской лжи и провокаций. Но правду никогда и ни от кого не скрыть. Количество преступлений, совершенных армянской стороной против Азербайджана, столь велико, что потребуется несколько дней заседаний Совбеза ООН, дабы рассказать о них.