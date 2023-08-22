Лобби кинуло армян: деньги взяли, а результат нулевой

Можно сколько угодно глубокомысленно морщить лоб и рассказывать, кто из участников недавних обсуждений в Совбезе ООН что думал и каким местом пытался выразить "поддержку Армении" (как это делает бывший преподаватель МГИМО Михаил Александров и иже с ним), факт остается фактом: резолюция не принята. А значит, решения в поддержку позиции Армении и сепаратистов по ППП в Лачине и якобы "голоду" в Карабахе нет. А раз нет, так и все деньги армянской диаспоры, брошенные на кормление лоббистов Армении в ООН, слиты в унитаз.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

По словам Полосковой, проще говоря, лоббисты на сей раз обвели вокруг пальца хитроумное армянство: деньги взяли, а результат нулевой. И, похоже, в Армении начали понимать, что лоббисты само по себе явление продажное, а раз так, то и не надо сетовать на явный "кидок" с их стороны. И тешить себя надеждой на радужные перспективы, что мир снова поверит в сказки про очередной "геноцид", на сей раз в Ханкенди, и как один осудит извечных врагов "великого и древнейшего" армянского народа, бессмысленно.

"Какие уроки надо извлечь мировому армянству из итогов заседания Совбеза ООН по "голоду в Ханкенди"? Первое. Наконец-то пора понять, что никому из сильных и средне-сильных держав армянские проблемы с гуманитарной точки зрения не интересны. "Армения не должна быть игрушкой в руках сильных держав!" - вопит в Армении местная пропаганда со всех утюгов! А что, Армения и впрямь возомнила себя реальным международным игроком? А когда армянский народ и Армения не были разменной монетой в руках сильных держав? Были такие времена? Серьезно? Если только в эпоху динозавров, когда таких держав еще не было, а армяне, как утверждают их пропагандисты, были. Армяне, вас пустили на чужую территорию, вам дали сформироваться как нации в эпоху СССР. Просто так? Нет. Вы были игрушкой сначала в борьбе с Османской империей, а потом армянских террористов использовали в разборках великие державы. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие", - сказала наша собеседница.

Далее, отметила Полоскова, наконец-то и в Армении стали понимать, что их лоббисты - это обычные политические махинаторы, которые берут деньги, но ничего реально уже не могут сделать. Российский эксперт привела цитату из письма, которое она получила на днях от бывшего высокопоставленного чиновника советской Армении. "В России никакого эффективного проармянского лобби нет. Диаспора занята своими коммерческими интересами. А тех представителей диаспоры, типа Марго Симонян, которые пробились в российскую элиту, отличает СЕРВИЛЬНОСТЬ. Они служат российской власти, а не интересам диаспоры", - говорится в письме.

"Правильно, а вы как хотели? Чтобы диаспора, которая кормится от власти, с ней воевала? Ну, уж это извращение какое-то! Те российские эксперты и депутаты, которые продолжают как тетерева нести одно и то же про "Великую Армению" и "турецкую угрозу", просто никому не нужны. Не в силу их политических взглядов, а полной профессиональной беспомощности. Могу пофамильно назвать записных борцов с "турецкой угрозой", которые были готовы за гроши работать на Баку. И оказались не востребованными.

А проституировать не надо! И, наконец, и Франции, и Испании, и прочим, на самом деле, начихать на то, стоят армянские фуры на границе или не стоят, открыта для бесконтрольного использования Лачинская дорога или закрыта. Они просто не хотят усиления Турции. Ну, тут уж надо смириться. Закат старой Европы налицо. Как и усиление Турции и союзного ей Азербайджана. Выстраивание внешней политики надо делать, исходя из реалий, а не фантазий о собственном величии. Для этого нужны специалисты, а не блатные кадры. А когда в МИД Армении должности занимают бывшие секретарши - отставные любовницы армянской дипэлиты, случайные люди с интеллектом чуть выше плинтуса - т.н. новые армяне, таков бывает результат. Так что, господа корифеи современной армянской внешней политики, ищите проблемы провалов в себе. А то, честное слово, как дети малые", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева