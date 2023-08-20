Азербайджан и Венгрия укрепляют региональное влияние

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию знаменует собой следующий стратегический шаг политического руководства страны. Укрепив свою репутацию надежного партнера в различных областях, с заметным акцентом на энергетический сектор, Азербайджан остается центром внимания на мировой арене. Страна сегодня вызывает все больший интерес как привлекательный партнер среди своих европейских коллег.

Предыдущий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию, который состоялся 30 января, является наглядным доказательством всеобъемлющего и поступательного роста в рамках стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией. В результате этот визит ознаменовал начало новой главы в отношениях между двумя странами.

Венгрия является важным действующим лицом в Европе, и, в то же время, страна также играет значительную роль в работе Организации тюркских государств. Венгрия имеет статус наблюдателя в ОТС, и у Будапешта есть четкая линия на углубление отношений с тюркским миром.

Поэтому неудивительно, что Венгрия пригласила лидеров Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также бывших премьер-министров Чехии, Австрии и Словении. Ожидается также приезд главы Татарстана Рустама Минниханова. Несомненно, значительная делегация лидеров из разных стран прибывает в Будапешт не только для участия в праздничных мероприятиях, посвященных национальному празднику страны - Дню Святого Стефана.

Азербайджано-венгерские отношения в этом плане занимают уникальное положение. Венгерские официальные лица обычно подчеркивают, что эти отношения основаны на общей культуре и истории, наследие которых является надежным и прочным фундаментом, независимым от нестабильности политики или экономики. Кроме того, экономика также играет значительную роль в этих двусторонних отношениях.

Именно Азербайджан создал инфраструктурный фундамент, позволяющий Венгрии и другим балканским странам изучить возможность импорта азербайджанских энергоресурсов. 25 апреля Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия подписали меморандум о взаимопонимании относительно поставок азербайджанского природного газа в Центральную Европу в рамках так называемого "Кольца солидарности".

"Мы расширим географию поставок нашего газа с шести до как минимум десяти стран. Я говорю "как минимум", потому что думаю, что это еще не конец. Мы планируем расширение, поскольку наше присутствие на европейском газовом рынке будет еще больше", - заявил Президент Ильхам Алиев.

В свою очередь, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что поставки азербайджанского газа в настоящее время являются наиболее эффективным решением энергетического кризиса в Европе.

Для Венгрии безопасность поставок газа всегда была вопросом первостепенной важности. Между тем, для Азербайджана обеспечение своих партнеров стабильными ресурсами было одним из наиболее важных вопросов повестки дня. В связи с этим MVM CEEnergy, крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа, и SOCAR, государственная нефтяная компания Азербайджана, подписали контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. SOCAR уже приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.

Петер Сийярто сказал, что у двух стран есть общее политическое мнение о том, что мы доводим его до контракта, достигающего одного или 2 миллиардов кубометров в год.

Конечно, что касается энергетического сотрудничества между двумя странами, то стоит подчеркнуть, что соглашение, подписанное в декабре 2022 года с участием Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии, представляет собой еще один основополагающий элемент в рамках этого обширного сотрудничества. Это соглашение предусматривает прокладку электрического кабеля по дну Черного моря, что облегчит поставки экологически чистой энергии из Азербайджана в Европу.

Благодаря блестяще продуманной политике, основанной на национальных интересах, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня Азербайджан участвует в масштабных глобальных проектах. Нынешние усилия Азербайджана в интересах Европы продемонстрировали наиболее успешный подход к смягчению обостряющегося энергетического кризиса в регионе. Консенсус по этому вопросу и интерес к сотрудничеству с Азербайджаном постоянно растут. Оформив соглашения о стратегическом партнерстве или декларации с девятью странами - членами ЕС, Азербайджан уже укрепил связи с одной третью всех стран ЕС. Перспективная энергетическая стратегия, инициированная Президентом Ильхамом Алиевым и в первую очередь приведенная в действие в 2020 году с началом строительства Южного газового коридора, сейчас демонстрирует себя не просто как один из подходов, а скорее как наиболее эффективный и подходящий для оказания поддержки Европе в эти непростые времена.