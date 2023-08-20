https://news.day.az/politics/1591002.html Сепаратисты попытались установить фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии
Сепаратисты попытались установить фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии
Около 15:15 20 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Лачинского района, долговременные фортификационные сооружения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
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