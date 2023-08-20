Сепаратисты попытались установить фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии

Около 15:15 20 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Лачинского района, долговременные фортификационные сооружения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.