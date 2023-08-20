МИД Азербайджана поздравил Венгрию с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию с национальным праздником.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация была опубликована на странице МИД в Х (Twitter).

"По случаю Национального дня Венгрии передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному венгерскому народу и правительству. Надеемся на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в публикации.