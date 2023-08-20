https://news.day.az/politics/1591004.html МИД Азербайджана поздравил Венгрию с национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Венгрию с национальным праздником
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию с национальным праздником.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация была опубликована на странице МИД в Х (Twitter).
"По случаю Национального дня Венгрии передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному венгерскому народу и правительству. Надеемся на дальнейшее укрепление азербайджано-венгерских дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в публикации.
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