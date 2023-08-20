Утопия дилетанта Варданяна

Автор: Байрам Эльшадов

Очередное интервью Рубена Варданяна, было стандартным. Много дискуссий о "сложностях", с которыми якобы приходится сталкиваться в посвседневной жизни местным жителям. Собственно, это часть не удивила, особенно учитывая отсутствие какой-либо аргументации со стороны беглого миллиардера.

Но интервью быстро перешло в плоскоть политики, что сделало его более интересным. Начнем с более интересных для читателя аспектов. В первую очередь, Варданян потратил не мало времени на рассуждения о том, что люди не хотят интеграции. Сразу возникает ряд вопросов. Во-первых, почему Варданян говорит от имени кого-либо? Эти территории не облдают каким-либо суверенитетом, и с точки зрения логики и закона, такие криминальные элементы как Варданян не являются законными представителями людей, проживающих на территории. По большому счету, Варданян и вся шайка местных политиканов является ничем не больше, чем простыми террористами, так как они не имеют никакого статуса в международном праве. Следовательно, какие-либо речи и выступления от имени людей являются противозаконными по сути.

Во-вторых, откуда такая ясность о том чего хотят люди? Сепаратисты оперируют не на принципах свободы, по этому большой вопрос о том, насколько карабахские армяне могут говорить открыто о своих предпочтениях.

Идем дальше. Варданян привел странную статистику о том, что только в 70% случаев в войнах выигрывала сторона, которая имела 10-кратный перевес в военной силе и потенциале. Действительно, такой феномен как "ассиметричные войны" имеет место быть, однако это была единственная правда в словах беглого толстосума. И я не буду углубляться в тонкости ассиметричных конфликтов, отмечу лишь то, что в таких конфликтах, к примеру Война во Вьетнаме, причины поражения заключались не в эфемерных понятиях как "воля", "желание" и т.д., а имели более тонкие причины как антивоенные настроения внутри общества. Нужно ли напоминать, что азербайджанское общество не демонстрировало признаков фрагментации во время Второй Карабахской войны?

Что подводит нас еще к одной откровенной лжи преступного богача. Варданян умудрился представить обязанности Армении, такие как предоставление Зангезурского Коридора и возврат анклавов как дополнительные требования Азербайджана. И его совсем не смутило то, что это все прописано в трехстороннем заявлении.

Потом он опять заговорил о сиднроме "побежденных" и "реванше". Опять же, никаких новых идей, никакого стремления к понимаю реальности. Все тоже желание реванша. Который, закончится катастрофически, все это знают, ни для кого это не секрет. Но для армян предпочтительнее проиграть, так как это даст возможность требовать чего-то у кого-то. Вот такая вот странная логика.

Если кто-либо еще не удостоверился в том, что Варданян совсем не понимает о чем говорит, то вот еще один "перл". Оказывается, самая большая проблема сепаратистов заключается в том, что они выступают с позиции слабой стороны. Собстенно говоря, странное утверждение, учитывая что они вообще не участвуют ни в чем. Переговоры ведутся с правительством Армении, а сепаратистов, сказать по правде, никто ни о чем не спрашивает. Да и кто их будет спрашивать, ведь они никто и никем не признаны.

О ляпах, логических ошибках и отсутствии понимания политических процессов в голове Варданяна говорить можно сколько угодно. Нет предела человеческой глупости. Варданян не сворачивает с твердо выбранного им пути, говорит о том, что ему не нравится, но не предлагает каких-либо решений по одной простой причине. А что он может предложить? Какие рычаги влияния есть?

В своей последней беседе Варданян еще раз подтвердил свою некомпетентность по широкому спектру вопросов. Самая большая проблема заключается в том, что он не отдает себе отчета в своей некомпетентности и живет в утопическом мире. В мире, в котором все должны армянам.