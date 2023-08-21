Мы очень рады вернуться сегодня в Физули.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend житель города Физули Таир Атакишиев.

По его словам, я был в возрасте своего сына, когда стал вынужден был покинуть Физули.

"Сейчас я возвращаюсь в родные края вместе с сыном. После освобождения Физули мне не терпелось переехать туда. Моей самой большой мечтой в жизни было вернуться в Физули. Я благодарю тех, кто дал нам такую возможность", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Физули вернулись 24 семьи из 68 человек. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 47 семей, или 158 человек в городе Физули.