Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана

С 23:55 20 августа до 06:10 21 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Галакенд и Новоивановка Гедабейского района, а также Ахмедли Лачинского района, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям", - говорится в сообщении.

Кроме того, 21 августа с 06:20 до 08:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.