ВС Азербайджана сорвали попытку армян укрепиться

21 августа с 06:20 до 08:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.