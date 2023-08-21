Президент Узбекистана едет в Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Администрации Президента Узбекистана.

В ходе визита предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.

По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.