https://news.day.az/politics/1591080.html Президент Узбекистана едет в Азербайджан
Президент Узбекистана едет в Азербайджан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Администрации Президента Узбекистана.
В ходе визита предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий.
В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.
По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.
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