Президент Ильхам Алиев акцентирует внимание на будущем: к итогам визита в Венгрию

Автор: Эмин Севдималиев

Состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию, ставшим весьма богатым на события. С точки зрения анализа, весьма примечательно то, что программа визита включала в себя несколько встреч, которые дают возможность говорить о предпочтительных направлениях сотрудничества Азербайджана с европейскими партнерами. Также, становится ясно, какие направления развития отношений с Баку являются наиболее перспективными с точки зрения европейских стран.

Рассмотрим встречу Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в энергетической, в том числе нефтегазовой сфере, подчеркнута важность поставок азербайджанского газа на венгерский рынок. Была отмечена позитивная динамика в инвестировании Венгрией пищевой промышленности в Азербайджане, сотрудничестве в фармацевтической индустрии, затронуто значение выполнения авиарейсов Баку-Будапешт венгерским авиаперевозчиком, выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в целом.

В контексте дискуссии об энергетике между первыми лицами Азербайджана и Венгрии также была затронута важность подписания Соглашения о стратегическом партнерстве в сфере "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии и продолжения усилий по реализации проекта прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, в дополнение к дискусии о значении Среднего коридора и увеличении грузоперевозок по этоvу маршруту.

И еще один момент, который сложно обойти стороной. Во время беседы Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Виктора Орбана, стороны обсудили сотрудничество стран в области образования и науки. Особенно интересный момент - предоставление азербайджанским студентам стипендий для получения высшего образования в Венгрии, что позволит Азербайджану подготовить более высококвалифицированных специалистов, что даст дополнительный импульс развитию экономики страны, в случае их последующего возвращения. А если эти студенты останутся в Европе, то укрепится диаспора Азербайджана, что также является положительным развитием для нашей страны. И с точки зрения Венгрии такое сотруднчиество является выгодным, так как некоторые азербайджанские студенты останутся в стране и сделают свой вклад в развитие местной экономики и укрепление отношений с Азербайджаном.

Также в рамках визита состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Обсуждение велось по широкому спектру вопросов, но основными темами являлись сотрудничество в энергетической сфере и развитие торговых отношений. И если с сотрудничеством в энергетической сфере все более или менее понятно, то партнерство в торгово-экономической сфере может быть укреплено. Реализация имеющегося потенциала входит в интересы всех затронутых сторон, поэтому дискуссия о важности развития этого направления партнерства не должна вызывать удивления.

В рамках визита Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Будапеште приняли участие в приеме по случаю Национального праздника Венгрии - Дня святого Иштвана, а также понаблюдали за финальным забегом на дистанцию 100 метров среди мужчин чемпионата мира по легкой атлетике.

Как выводы можно сделать на данный момент? В целом, визит можно охарактеризовать как продолжение общей стратегии внешней политики Азербайджана. Президент Ильхам Алиев продолжает политику укрепления фундамента политических и экономических отношений с основными иностранными партнерами. Как показывают результаты визита, продвижение отношений становится возможным благодаря комбинации нескольких факторов. В первую очередь, это уважение взаимных интересов и стремление найти взаимовыгодный подход. Этот подход, демонстрируемый Азербайджаном, позволяет легче достичь соглашений с другими государствами и делает переговоры легче.

Второй фактор можно свести к тому, что Азербайджан предлагает стратегически важные ресурсы в энергетической и транспортной сфере. Таким образом, экономики стран партнеров получают возможность развиваться и выходить на новые важные рынки. Сегодня мировая экономика строится на сотрудничестве и расширении рынков сбыта, и остро нуждается в энергоносителях, которые являются ключевым ресурсом для гарантии функционирования жизнедеятельности страны. Благодаря имеющимся ресурсам, заработанной годами репутации надежного партнера и созданию новых перспектив для стран партнеров и мировой экономики, Азербайджану удается строить крепкие экономические отношения с большим количеством стран.

Не менее важным фактором является и то, что Президент Ильхам Алиев смог установить высокий уровень личных отношений с европейскими партнерами, что позволяет Азербайджану вести доверительный диалог с этими странами. Это также позволяет легче справляться с существующими вызовами и находить нестандартные решения по важным вопросам.

Визит главы государства в Венгрию стал продолжением выстроенной стратегии внешней политики Азербайджана, которая позволяет стране реализовывать свой потенциал. Важно то, что стратегия Президента Ильхама Алиева продвигает интересы Азербайджана не только в политической, но и в экономической, социальной и других сферах. Подверждением этого являются встречи в Венгрии и вопросы, которые обсуждались в рамках этих встреч. Такая стратегия Президента Ильхама Алиева позволяет Азербайджану создавать фундамент для реализации будущих интересов страны, систематически продвигая актуальную двустороннюю повестку, которая выгодна как Азербайджану, так и нашим друзьям.