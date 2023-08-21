https://news.day.az/politics/1591107.html Сабина Алиева обеспокоена расширением политики ненависти Армении к азербайджанцам
Сабина Алиева обеспокоена расширением политики ненависти Армении к азербайджанцам
Расширение политики ненависти Армении к азербайджанцам вызывает серьезную обеспокоенность.
Об этом сказала в понедельник Day.Az Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.
"Идеи, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, непрерывно распространяются армянами в социальных сетях и по различным каналам.
Особенно в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность расширенное обсуждение в социальных сетях призывов к нацеливанию на представителей азербайджанского государства и дипломатов", - говорится в сообщении.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре