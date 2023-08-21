Сабина Алиева обеспокоена расширением политики ненависти Армении к азербайджанцам

Расширение политики ненависти Армении к азербайджанцам вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом сказала в понедельник Day.Az Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Идеи, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, непрерывно распространяются армянами в социальных сетях и по различным каналам.

Особенно в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность расширенное обсуждение в социальных сетях призывов к нацеливанию на представителей азербайджанского государства и дипломатов", - говорится в сообщении.

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