Лица с российским гражданством, поддерживающие сепаратизм, покидают Карабах

На ППП "Лачин" в очередной раз был обеспечен свободный переход жителей армянского происхождения Карабаха в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает в понедельник Day.Az, всего через ППП "Лачин" из Азербайджана в Армению проследовали 60 человек. Были проверены документы этих лиц, обеспечено их свободное передвижение. За свободным переходом армян следили и представители иностранных СМИ. Большинство лиц, покидающих Карабах и направляющихся в Армению, приняли российское гражданство.

Проходящие через погранично-пропускной пункт в направлении Армении, в основном являются лицами, которые пытаются разжечь сепаратизм на территории Азербайджана. Видимо, и они, и те, кто стоит за ними, поняли, что не смогут продолжить эту гнусную игру с Азербайджаном, поэтому пришли к выводу, что покинуть Карабах - единственный правильный выход.

После 44-дневной войны официальный Баку заявлял на самых разных платформах, на самых разных уровнях, что жить в Азербайджане могут только те, кто уважает законы этой страны. Для тех же, кто не принимает эти условия, двери открыты и они могут покинуть Азербайджан и жить там, где захотят.