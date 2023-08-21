https://news.day.az/politics/1591143.html Азербайджанские солдаты не дали армянам укрепиться
Азербайджанские солдаты не дали армянам укрепиться
21 августа с 07:05 до 07:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжалинском районе, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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