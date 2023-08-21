https://news.day.az/politics/1591146.html Армяне вновь стреляют по позициям Азербайджанской армии - второй раз за день
Армяне вновь стреляют по позициям Азербайджанской армии - второй раз за день
21 августа с 09:30 до 10:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Йухары Загали Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Безирхана Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях", - говорится в сообшении.
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