Венгерские компании примут участие в реконструкции села Солтанлы в Карабахе

Венгерские компании примут участие в реконструкции карабахского села Солтанлы.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видео на своей странице в Facebook.

"Реконструкцию проведет консорциум венгерских компаний, одобренный правительством Азербайджана", - сказал он.

Он также добавил, что Венгрия и Азербайджан вывели свое энергетическое сотрудничество на новый уровень с установлением физического соединения для транспортировки газа посредством контракта на хранение.

"Это знаменует собой значительный шаг в нашем двустороннем стратегическом сотрудничестве. Венгрия и Азербайджан инициировали соглашение о поставках газа, предусматривающее хранение 50 миллионов кубометров газа в Венгрии, и подача газа уже началась. Это событие рассматривается как позитивный вклад в энергетическую безопасность Венгрии", - отметил Сийярто.