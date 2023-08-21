https://news.day.az/politics/1591169.html Сепаратисты глушат системы GPS гражданских самолетов Азербайджана - минобороны
Сепаратисты глушат системы GPS гражданских самолетов Азербайджана - минобороны
Армяне вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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