Сепаратисты глушат системы GPS гражданских самолетов Азербайджана

Армяне вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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