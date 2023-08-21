Армения намеренно создает напряженность в регионе

В ближайшем будущем в Европе планируется проведение очередного раунда переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник, отвечая на вопросы Trend, политолог Ильгар Велизаде.

Он отметил, что на основе этого раунда будет составлена новая повестка дня, и Азербайджан будет работать над тем, чтобы в ее рамках были решены все актуальные вопросы. Однако Армения против этого.

"Актуальность вопросов заключаются в том, что Азербайджан восстанавливает суверенитет на своей территории, развивает процесс реинтеграции армянсикх жителей Карабаха, с участием Армении начинает осуществлять делимитацию, демаркацию, открывается Зангезурский коридор.

Все это составляет новую региональную повестку дня. Но Армения отказывается от всего этого, и замедляет данные процессы, прибегая к провокациям. Главная цель провокаций - создать новую военно-политическую обстановку, напряженность в регионе, а также использовать ситуацию для привлечения в регион иностранных покровителей, и усилить давление на Азербайджан.

Такие процессы весьма опасны, и Армения играет с огнем. Все должны однозначно понимать, что Азербайджан не потерпит подобных игр и реакция его будет адекватной", - добавил Велизаде.