Названо время проведения очередного саммита стран ОТГ

Стало известно время очередного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространила пресс-служба ОТГ.

Было отмечено, что 10-й саммит ОТГ пройдет 3 ноября 2023 года в Туркестане.

Кроме того, 2 ноября состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ОТГ.

Напомним, что в 2022 году саммит ОТГ состоялся в Самарканде.