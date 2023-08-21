https://news.day.az/politics/1591182.html Названо время проведения очередного саммита стран ОТГ
Названо время проведения очередного саммита стран ОТГ
Стало известно время очередного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространила пресс-служба ОТГ.
Было отмечено, что 10-й саммит ОТГ пройдет 3 ноября 2023 года в Туркестане.
Кроме того, 2 ноября состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ОТГ.
Напомним, что в 2022 году саммит ОТГ состоялся в Самарканде.
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