https://news.day.az/politics/1591185.html Третий обстрел армян за день - под огнем позиции ВС Азербайджана в направлении Кяльбяджара
Третий обстрел армян за день - под огнем позиции ВС Азербайджана в направлении Кяльбяджара
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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