В Баку пройдет встреча министров ОТГ

В Баку состоится второе заседание министров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространила пресс-служба ОТГ.

Было отмечено, что данная встреча пройдет с 6 по 8 сентября.

Также с 7 по 10 ноября в Баку состоится встреча министров молодежи и спорта стран ОТГ.