https://news.day.az/politics/1591195.html В Баку пройдет встреча министров ОТГ
В Баку пройдет встреча министров ОТГ
В Баку состоится второе заседание министров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространила пресс-служба ОТГ.
Было отмечено, что данная встреча пройдет с 6 по 8 сентября.
Также с 7 по 10 ноября в Баку состоится встреча министров молодежи и спорта стран ОТГ.
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