Глава МИД Бельгии посетит Азербайджан и Армению

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб посетит Азербайджан и Армению, сообщает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что 22 августа состоится визит в Армению, где пройдет встреча главы МИД Бельгии с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, в Ереване ожидаются в рамках визита и другие встречи высокого уровня

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что после Армении Хаджа Лабиб посетит Азербайджан.