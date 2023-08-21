https://news.day.az/politics/1591216.html Глава МИД Бельгии посетит Азербайджан и Армению
Глава МИД Бельгии посетит Азербайджан и Армению
Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб посетит Азербайджан и Армению, сообщает в понедельник Day.Az.
Было отмечено, что 22 августа состоится визит в Армению, где пройдет встреча главы МИД Бельгии с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, в Ереване ожидаются в рамках визита и другие встречи высокого уровня
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что после Армении Хаджа Лабиб посетит Азербайджан.
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