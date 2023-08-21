Азербайджан представил свои замечания в Международный суд

Сегодня Азербайджан представил в Международный суд свои замечания касательно предварительных возражений Армении в деле (Азербайджан против Армении) о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в соцсети "Х" (Twitter).

"Нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации напрямую подпадает под юрисдикцию Международного суда", - говорится в публикации.